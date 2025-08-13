Москва фактично відкинула ідею обміну територіями

Міністерство закордонних справ РФ фактично відкинуло ідею обміну територіями. Про це на брифінгу заявив представник відомства Олексій Фадєєв.

За його словами, територіальний устрій РФ закріплено в конституції, і цим “усе сказано”.

Коментуючи майбутні переговори між США та РФ на Алясці 15 серпня, Фадєєв зазначив, що позиція російської делегації буде визначатися “винятково національними інтересами”.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що українська армія не залишить Донбас, оскільки це, на його думку, створить передумови для нової війни та подальшої агресії проти інших регіонів.