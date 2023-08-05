Морські дрони атакували Керченську протоку. Підбито танкер

Російський танкер Sig сьогодні вночі був вражений морським безпілотником за 30 морських миль від Керченської протоки. Судно залишилося на плаву, екіпаж живий, затоплено машинне відділення, повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначає видання The Bell, згідно з даними сервісу MarineTraffic, танкер під російським прапором йшов у порт Кавказ на російській стороні Керченської протоки. У 2019 році судно було включено до американських санкційних списків за постачання авіапалива до Сирії.

Росморречфлот повідомив у своєму телеграм-каналі, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення у ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону». Кому належав цей дрон – у повідомленні не уточнюється.

Тим часом у Мережі з’явився аудіозапис переговорів екіпажу судна. “Самі ми не можемо переміщатися. Без буксира. Машинне затоплено. Керівництво не знаємо, що там буде вирішувати. Нам треба в завод якийсь. Ми нічого не зменшували, вона (вода) сама зупинилася. Скільки прибуло, стільки прибуло. Судно в баласті. Усі танки вантажні порожні. Судно на плаву. До рівня ватерлінії вода набиралася і зупинилася”, – повідомили моряки.

За даними Морського рятувального центру, до місця ЧП з танкером прибули два буксири, вирішується питання про буксирування судна.

На Sig знаходяться 11 осіб, у більшості з них – садна від розбитого скла.

Сьогодні після опівночі почали з’являтися повідомлення про вибух у районі Кримського мосту. Зазначалося, що на мосту відключено освітлення та зупинено рух.