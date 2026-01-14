Морози ще тримаються, але зима вже на спуску — прогноз Наталки Діденко

В Україні тривають справжні зимові морози, адже вже 15 січня — середина календарної зими. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, зауваживши, що спуск із зимової вершини до весняної долини розпочнеться морозно.

За її прогнозом, у ніч на 15 січня температура повітря знизиться до -12…-18 градусів, а на півночі місцями до -20. Упродовж дня в більшості областей очікується -4…-9 градусів, на півночі -9…-14. У західних регіонах буде дещо тепліше — -3…-8 градусів, а на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті температура становитиме 0…-2 градуси.

Місцями можливий невеликий сніг, однак у північних областях і в центрі істотних опадів не прогнозують.

Реклама

Реклама

У Києві 15 січня опади малоймовірні. Вночі температура знизиться до -16…-18 градусів, удень очікується -10…-12.

Наталка Діденко зазначає, що морози домінуватимуть і надалі, тож радить не поспішати ховати теплі речі — подвійні штани, светри, шкарпетки та термобілизну. Водночас синоптикиня додає, що “ми вже на вершині зими й поступово починаємо рух у бік теплішої, майже березневої долини”.