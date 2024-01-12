Суспільство

Мороз у суботу суттєво посилиться

12 Січня 2024 12:16
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У суботу в більшості регіонів України очікується сніг, лише у східних, уночі і в південних областях без опадів, на дорогах – ожеледиця, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

Температура у східних, північно-східних областях та в Карпатах уночі опуститися до 15-20°, удень 9-14° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 7-12°, удень 0-5° морозу; на решті території вночі 10-15°, удень 3-8° морозу.

Вітер західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

У Києві 13 січня – сніг, температура вночі 10-12°, удень 5-7° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

В Україні в неділю, 14 січня, синоптики очікують на невеликий сніг. Температура у східних, північно-східних областях уночі 13-18°, удень 5-10° морозу; у західних і південних областях уночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території уночі 9-14°, удень 1-6° морозу.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і у східних областях.

Прогноз погоди у Києві на 14 січня – невеликий сніг, температура вночі 10-12°, удень 1-3° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.


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