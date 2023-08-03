Політика

Моравецький зустрівся з Науседою: обговорили можливі провокації з боку Білорусі

3 Серпня 2023 14:09
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Литва, польща

Президент Литви Гітанас Науседа 3 серпня зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. 

Політики обговорили зокрема можливі провокації з боку Білорусі та Росії.

Про це глава литовської держави повідомив у своєму Twitter.

Науседа назвав “продуктивною” зустріч з Моравецьким, яка відбулась біля Сувальського коридору — регіону, що з’єднує територію балтійських країн із Польщею та рештою держав НАТО, а також відокремлює Калінінградську область РФ і територію Білорусі.

“Присутність найманців ПВК “Вагнер” у Білорусі є додатковим фактором ризику для безпеки для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними та готовими до будь-якого можливого розвитку подій”, — зазначив він.


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