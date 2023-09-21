Політика

Моравецький не узгодив заяву щодо надання зброї України з МЗС Польщі

21 Вересня 2023 17:06
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зброя, україна, мзс, польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, за даними журналістів, не узгодив озвучену 20 вересня позицію щодо зброї для України з МЗС Польщі. 

Про це повідомляє RMF24.

Позицію прем’єра нібито не узгоджували з дипломатичним відомством перед тим, як заява пролунала. Дипломати чекають інструкцій від міністра закордонних справ Збігнева Рау, який зараз перебуває у США.

Кореспондент RMF в МЗС почув від представників відомства запевнення, що у Польщі продовжує роботу логістичний центр для постачання західної зброї Україні. Також вони нагадали, що Польща почала активно допомагати Україні на перших етапах війни, коли багато інших союзників ще обговорювали можливу допомогу. 

Журналісти припускають, що Моравецький своєю заявою мав на увазі, що Польща вже віддала Україні ту зброю, яку могла віддати без створення ризиків для своєї обороноздатності. На попередніх етапах Варшава передала зброю загальною вартістю понад 3 млрд євро. 

Видання зазначає, що зараз у Польщі виготовляються для України перші бойові машини Rosomak і самохідні мінометні установки Rak.


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