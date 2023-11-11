Економіка

Moody’s знизило прогноз щодо кредитного рейтингу США до “негативного”

11 Листопада 2023 10:56
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сша, рейтинг

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s погіршило прогноз щодо кредитного рейтингу США зі «стабільного» до «негативного», мотивувавши це бюджетним дефіцитом та зниженням доступності боргу, повідомляє Reuters.

Також у Moody’s зазначили, що «політична поляризація в Конгресі» підвищує ризик того, що законодавці не зможуть досягти консенсусу щодо фіскального плану, спрямованого на зниження доступності боргу. При цьому агентство зберегло довгостроковий рейтинг США на рівні AAA, тобто максимальному.

У свою чергу американська влада, як пише Reuters, не погодилася з рішенням агентства щодо зміни прогнозу. Так, заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо заявив, що «економіка [США] залишається сильною, а казначейські цінні папери є найнадійнішими та найліквіднішими активами у світі». Водночас прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що зміна прогнозу є «ще одним наслідком екстремізму та дисфункції» республіканців у Конгресі.


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