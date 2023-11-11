Moody’s знизило прогноз щодо кредитного рейтингу США до “негативного”

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s погіршило прогноз щодо кредитного рейтингу США зі «стабільного» до «негативного», мотивувавши це бюджетним дефіцитом та зниженням доступності боргу, повідомляє Reuters.

Також у Moody’s зазначили, що «політична поляризація в Конгресі» підвищує ризик того, що законодавці не зможуть досягти консенсусу щодо фіскального плану, спрямованого на зниження доступності боргу. При цьому агентство зберегло довгостроковий рейтинг США на рівні AAA, тобто максимальному.

У свою чергу американська влада, як пише Reuters, не погодилася з рішенням агентства щодо зміни прогнозу. Так, заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо заявив, що «економіка [США] залишається сильною, а казначейські цінні папери є найнадійнішими та найліквіднішими активами у світі». Водночас прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що зміна прогнозу є «ще одним наслідком екстремізму та дисфункції» республіканців у Конгресі.