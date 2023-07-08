Молодіжна збірна Англії у драматичному фіналі переграла Іспанію та стала чемпіоном Європи

Збірна Англії перемогла команду Іспанії у фіналі (1:0) та здобула головний трофей Євро-2023 U-21.

Автором єдиного гола наприкінці першого тайму став Кертіс Джонс. Після штрафного у виконанні Коула Палмера м’яч влучив у спину Кертісу Джонсу і після рикошету курйозним чином опинився у воротах іспанців.

У другому таймі Іспанія мала декілька шансів, але не зуміла втілити їх у гол. Англія зуміла зберегти ворота в недоторканності та здобула титул чемпіонів Європи U-21.

Драматична розв’язка відбулася наприкінці гри. За допомогою VAR було призначено пенальті у ворота команди Англії. Абель Руїс не реалізував пенальті для Іспанії на 90+9 хвилині, при цьому голкіпер англійців Джеймс Траффорд здійснив два дивовижні сейви, а при третьому добиванні м’яч полетів вище воріт.

Раніше у півфіналах Англія обіграла Ізраїль (3:0), а Іспанія розгромила Україну (5:1). Команда Руслана Ротаня разом із Іспанією та Ізраїлем виборола ліцензію на Олімпіаду-2024.