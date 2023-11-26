Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною

Молдовська сторона прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора». Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

“У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса. Через це суміжна сторона прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора»”, – попередили прикордонники.