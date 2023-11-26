Суспільство

Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною

26 Листопада 2023 20:40
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кордон, дпсу, негода

Молдовська сторона прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора». Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

“У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса. Через це суміжна сторона прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне», «Старокозаче – Тудора»”, – попередили прикордонники.


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