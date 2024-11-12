Політика

Молдова висловила Росії протест 
12 Листопада 2024 14:55
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молдова, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Молдови вручило новопризначеному послу Росії Олегу Озерову ноту протесту через втручання Росії у вибори та виявлення уламків двох російських безпілотників у районах країни.

Про це повідомляє МЗС Молдови.

МЗС висловило протест проти “незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою викривлення їх результатів, підриву та делегітимізації демократичного процесу в країні”.

“Міністерство закордонних справ неодноразово закликало російську владу негайно припинити ці дії та утримуватися від подібного втручання у внутрішні справи Молдови в майбутньому”, – зазначено в заяві.

 Також у Молдові засудили порушення повітряного простору країни 10 листопада.

“Два російські безпілотники зафіксували на території Молдови. Наші компетентні органи підтверджують, що ці дрони були запущені з Росії”, – заявили у відомстві.

У МЗС підкреслили, що такі агресивні дії є серйозним порушенням та недружнім кроком з боку РФ, який загрожує безпеці мирних громадян.


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