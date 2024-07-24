Спорт

МОК створює Олімпійські ігри з кіберспорту
24 Липня 2024 10:38
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олімпіада
Ілюстративне фото / Getty Images/Global Images Ukraine

Міжнародний олімпійський комітет проголосував за створення Олімпійських ігор з кіберспорту.

Перші такі змагання відбудуться в Саудівській Аравії вже у 2025 році, повідомили в МОК.

У комітеті також зазначили, що спеціальна комісія вже розробила проєкт, який враховуватиме інтереси кіберспортивної спільноти, водночас поважаючи олімпійські цінності. Це, зокрема, стосується назв ігор у програмі, ідеї просування гендерної рівності та взаємодії з молодою аудиторією, яка захоплюється кіберспортом.

Також МОК займеться створенням окремої спеціальної структури в межах комітету, а також буде застосовувати інший підхід до фінансування та організації цих ігор, враховуючи їхню особливість.


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