МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

Про це повідомляється а офіційному сайті МОК.

Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих стартах, команди не будуть допущені. Відбиратися на Олімпіаду вони будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти, зазначається у заяві МОК.

Також МОК відзначає, що станом на 8 грудня 2023 року лише 11 “нейтральних атлетів” виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024 – 8 з російським паспортом та 3 з білоруським. І загалом “дуже обмежена кількість” росіян та білорусів зможуть виступити на Олімпіаді-2024.

Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів: