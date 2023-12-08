Політика

МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі

8 Грудня 2023 16:44
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олімпіада

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

Про це повідомляється а офіційному сайті МОК.

Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих стартах, команди не будуть допущені. Відбиратися на Олімпіаду вони будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти, зазначається у заяві МОК.

Також МОК відзначає, що станом на 8 грудня 2023 року лише 11 “нейтральних атлетів” виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024 – 8 з російським паспортом та 3 з білоруським. І загалом “дуже обмежена кількість” росіян та білорусів зможуть виступити на Олімпіаді-2024.

Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів:

  • Будуть змагатися як “Індивідуальні нейтральні атлети”.
  • Змагатися зможуть лише в особистих стартах, команди не будуть допущені.
  • Атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024. Те саме стосується і персоналу збірних. Не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.

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