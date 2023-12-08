МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.
Про це повідомляється а офіційному сайті МОК.
Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих стартах, команди не будуть допущені. Відбиратися на Олімпіаду вони будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти, зазначається у заяві МОК.
Також МОК відзначає, що станом на 8 грудня 2023 року лише 11 “нейтральних атлетів” виконали критерії допуску для участі в Олімпіаді-2024 – 8 з російським паспортом та 3 з білоруським. І загалом “дуже обмежена кількість” росіян та білорусів зможуть виступити на Олімпіаді-2024.
Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів:
- Будуть змагатися як “Індивідуальні нейтральні атлети”.
- Змагатися зможуть лише в особистих стартах, команди не будуть допущені.
- Атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024. Те саме стосується і персоналу збірних. Не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.