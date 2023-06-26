Модріч продовжив контракт із “Реалом”

Хорватський півзахисник, 37-річний Лука Модріч підписав нову угоду з “Реалом”, повідомляє прес-служба мадридського футбольного клубу.

Контракт продовжено до 30 червня 2024 року.

Футболіст перейшов у “Реал” із лондонського “Тоттенхема” у 2012 році. За іспанський клуб він провів 448 матчів і виграв 23 турніри – по п’ять разів Лігу чемпіонів УЄФА та клубний чемпіонат світу, по чотири рази – Суперкубок Європи та Суперкубок Іспанії, три – чемпіонат Іспанії, два – Кубок Іспанії.

У складі збірної Хорватії Модріч завоював срібло ЧС-2018 та бронзу ЧС-2022 у Катарі. У 2018 році отримав “Золотий м’яч” – нагороду найкращому футболісту світу.