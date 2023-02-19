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Мобілізація триває: повістки обіцяють вручати абсолютно скрізь без винятків

19 Лютого 2023 19:53
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мобілізація

Після новини про те, що на гірськолижному курорті поблизу селища Славське Львівської області роздавали повістки, яка викликала хвилю обговорень у соцмережах, джерела у Львівському обласному ТЦК та СП відповіли, що на сьогодні не визначено в законодавчому порядку, де можна чи не можна вручати повістку.

Своєю чергою начальник Львівського обласного ТЦК Олександр Тіщенко в коментарі для ТСН уточнив наступне:

“Законодавством на сьогодні не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістку. Фактично її можуть вручити особисто в руки всюди, в будь-якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання. Вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний, управителі багатоквартирних будинків. Також повістки можуть вручати безпосередньо посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Щодо вручення повісток на курортах – Львівська область не є винятком. У нас загальна мобілізація. Вручення повісток може здійснюватися будь-де. Скільки було вручено повісток на курорті – це конфіденційна інформація, ми не маємо права цього розголошувати. Повістки вручаються не для того, щоб людина йшла одразу воювати, а для уточнення облікових даних – щоб особа повідомила нам про свій сімейний стан, стан здоров’я та інше”.

На запитання про те, чи будуть уповноважені особи вручати повістки, зокрема і на курортах, в подальшому, Олександр Тіщенко відповів нам так: “Відповідно до Указу президента України, воєнний стан продовжений до 20 травня 2023 року, і так, продовжуються мобілізаційні заходи”.


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