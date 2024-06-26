Суспільство

МКС видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова
26 Червня 2024 14:15
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суд, шойгу
Сергій Шойгу / AP

25 червня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міжнародного кримінального суду. 

Вказано, що ордери на арешт видала Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду у складі головуючого судді Росаріо Сальваторе Айтала, судді Серхіо Херардо Угальде Годінеса та судді Хайкеля Бен Махфуда. 

“Палата досудового розслідування II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по численних електростанціях та підстанціях у різних місцях України”, – йдеться у повідомленні. 

Суд встановив, що  є достатні підстави вважати, що ймовірні удари були спрямовані проти цивільних об’єктів, а для тих об’єктів, які могли кваліфікуватися як військові об’єкти, очікувана випадкова шкода та збитки, завдані цивільному населенню, були надмірними порівняно з очікуваною військовою перевагою.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських командувачів на підставі клопотань, які були подані стороною обвинувачення.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ордер на арешт Шойгу та Герасимова, назвав це рішення МКС “чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче”.

Він нагадав, що Шойгу й Герасимова підозрюють у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час бомбардувань критичної інфраструктури.

“Воно (рішення, – ред.) чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності. Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності”, – написав президент.


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