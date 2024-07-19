​Міжнародний суд ООН назвав незаконною окупацію палестинських територій Ізраїлем

Міжнародний суд ООН постановив, що будівництво і розширення ізраїльських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі порушує міжнародне право.

Про це повідомляє Associated Press.

Колегія суду заявила, що Ізраїль зловжив своїм статусом держави-окупанта, проводячи політику анексії територій, встановлення постійного контролю та будівництва поселень.

У заяві йдеться, що такі дії роблять “присутність Ізраїлю на окупованій палестинській території незаконною” і суперечать статті 49 IV Женевської конвенції.

Ізраїль не направив на слухання своїх юристів, а представив письмові коментарі, заявивши, що питання, які розглядає суд, упереджені і не відповідають інтересам безпеки Ізраїлю. Ізраїльські офіційні особи заявили, що втручання суду ООН може підірвати мирний процес, який перебуває у стані застою вже понад десятиліття.