Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві

У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду – найбільше представництво МКС за межами Гааги.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора із посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна і прокурора МКС Каріма Хана на спільній пресконференції.

“Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців”, – зазначив Костін.

ОГП повідомляє, що польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

“Те, що ми бачимо у питаннях партнерства МКС з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими державами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, – це не просто іскра.

Це світанок нового часу, в якому ми повинні проявити, і ми проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами. Їх відчувають постраждалі як в Україні, де я маю честь зараз бути, в так і в усьому світі”, – сказав Хан.