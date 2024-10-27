Міжнародні спостерігачі оцінили вибори в Грузії

Очільник Центральної виборчої комісії Грузії Ґеорій Каландарішвілі вранці, 27 жовтня, офіційно оголосив, що на парламентських виборах перемогла правляча партія «Грузинська мрія», яка набрала понад 54% голосів. За опозицію, яка підтримує європейський напрямок, проголосувало понад 37,5% виборців. Однак лунає дедалі більше голосів про правопорушення зафіксовані під час виборів.

Кореспондентка Польського радіо, повідомила із Тбілісі, що міжнародні спостерігачі говорять про глибоку поляризацію грузинського населення, а також вказують на напруженість в день голосування та неправомірний тиск на виборців і громадянське суспільство.

Спільна міжнародна місія з понад 529 спостерігачів із 42 країн випустила заяву щодо попередньої оцінки проведення в Грузії парламентських виборів.

«Поляризоване медіа-середовище, інструменталізація приватних ЗМІ в цілях поширення політичної пропаганди вплинули на неупереджене висвітлення новин, заважаючи виборцям зробити свідомий вибір. Ефективність нагляду за фінансуванням кампанії була підірвана обмеженим правозастосуванням і занепокоєнням щодо неупередженості та політичної інструменталізації контролюючого органу», — сказав під час пресконференції в грузинській столиці голова місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Паскаль Аллізард.

За його словами, під час виборчого процесу в Грузії, зокрема, було зафіксовано спроби «купівлі» голосів і намагання віддати голос двічі.

Попри зареєстровані порушення, на думку спостерігачів, виборчий процес і день голосування «загалом були добре організовані», а самі вибори пройшли «мирно». Крім того, вони відзначили активну участь виборців і присутність на дільницях громадських і партійних спостерігачів.