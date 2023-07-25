Суспільство

Міжнародні партнери нададуть Україні обладнання для розмінування та 240 млн доларів

25 Липня 2023 21:27
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розмінування, допомога, україна

Міжнародні партнери нададуть Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування.

Про це повідомила перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

“Працюємо над збільшенням спроможності державних інституцій, залученням неурядових організацій і бізнесу до протимінної діяльності”, – зазначила вона.

За словами міністра, Україна вже має домовленості із міжнародними виробниками — хорватською DOK-ING і данською Hydrema, щодо локалізації їхнього виробництва в Україні. Також триває робота над збільшенням кількості техніки для розмінування. 

“До кінця року Україна має отримати обладнання від іноземних партнерів — це 10 вкрай необхідних машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING. Ще 10 машин від Global Clearance Solutions. Майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин”, – пише Свириденко.

Також Україна отримає індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів.

Іноземні донори, зокрема США, ЄС, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад 244 млн дол на потреби гуманітарного розмінування.

“Працюємо і над запуском ринку розмінування й створенням стратегії протимінної діяльності — по суті головного документа, який формуватиме політику у цій сфері”, – резюмувала віцепрем’єр.


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