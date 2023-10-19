Економіка

Між Україною та Румунією зведуть міст над річкою Тиса

19 Жовтня 2023 08:18
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румунія

Уряди України та Румунії підписали угоду щодо будівництва 261-метрового мосту через річку Тису.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Міст зведуть між селом Біла Церква, що на Закарпатті, та румунським містом Сігету Мармацієй. Він з’єднає дві країни в межах нового пункту пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй».

«На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року», — запевнив Білецький.


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