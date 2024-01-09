Політика

Між Україною, країнами G7 та державами Півдня відбулася секретна зустріч щодо умов для проведення мирних переговорів з РФ – Bloomberg

9 Січня 2024 17:36
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україна, G7

У грудні між Україною, країнами Групи семи (G7) та кількома державами Глобального Півдня відбулася секретна зустріч щодо посилення підтримки Києва і його умов для проведення мирних переговорів з Росією.

Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з питанням.

Раніше не розголошувана зустріч радників з питань національної безпеки 16 грудня відбулася в Саудівській Аравії після більш масштабних, широко розрекламованих зустрічей, спрямованих на протидію спробам Москви розділити і зобразити Україну та її союзників як таких, що не бажають вести переговори про припинення війни.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися більш комфортно щодо своєї присутності на ній. За словами учасників, менший формат дозволив провести більш вільну і відверту дискусію щодо так званої “формули миру” і планів просування цього процесу, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Втім на цій зустрічі, зустрічі, що відбулася в Ер-Ріяді, не було досягнуто значного прогресу. За даними людей, знайомих з ходом зустрічі, Україна та її партнери з G7 продовжують чинити опір закликам країн Глобального Півдня до прямої взаємодії з Росією.

Москва засудила зусилля союзників.

У той час як високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії і Туреччини приєдналися до грудневої зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни Глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій – зокрема, Китай, Бразилія і Об’єднані Арабські Емірати – не надіслали своїх представників.

Багато країн-учасниць розглядають Пекін як ключовий фактор впливу на Москву, зважаючи на тісні зв’язки між ними.

Київ і його партнери в G7 підтвердили свою точку зору, що справедливий мир повинен поважати територіальну цілісність і суверенітет України, і заявили, що цілі президента Росії Владіміра Путіна не змінилися, і він не демонструє жодних ознак серйозного бажання вести предметні переговори і не поважає попередні домовленості.

Союзники чітко дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а ЄС і США висловили впевненість у тому, що пакети підтримки будуть узгоджені.

Україна та її партнери запланували наступну зустріч розширеної групи радників у Швейцарії наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі і запросили на неї понад 100 країн. Попередні засідання відбулися в Копенгагені, Джидді та на Мальті минулого року.


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