Суспільство

Місто-легенда: до Харкова прибула делегація з Литви

8 Жовтня 2022 13:16
26
Литва, харків

Сьогодні, 8 жовтня, до Харкова прибула делегація з Литовської Республіки.

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з її представниками. Зокрема, у зустрічі взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас, віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас, інші представники Сейму та Верховної Ради України, повідомляє ХМР.

Сторони обговорили підготовку міста до опалювального сезону, створення нового Генерального плану розвитку Харкова та загалом завдання військової підготовки міст.

Терехов зазначив, що Харків практично готовий до опалювального сезону. Сучасні магістральні трубопроводи укладають по всьому місту, у тому числі на Північній Салтівці. За його словами, людей, які втратили житло, приїхали із Харківської області чи інших регіонів, розселяють до гуртожитків. Крім того, їм готові надати роботу на комунальних підприємствах та роздають гуманітарну допомогу завдяки підтримці партнерів.

Взимку планується відкрити пункти безкоштовної видачі гарячого харчування. Вже зараз у місті заготовляють продукти, і на базі шкільних їдалень будуть організовані кухні.

«Громадський транспорт залишається безкоштовним. Додаємо нові маршрути. Багато людей підтримують комунальні служби. Разом із людьми закриваємо вибиті вікна. Всі об’єднані, щоб зробити краще і швидше. Я впевнений, що ми переможемо і разом, завдяки нашим міжнародним партнерам, відбудовуватимемо наше місто», – підкреслив мер Харкова.

Своєю чергою Паулюс Саударгас зазначив, що Литва радіє новим військовим успіхам України.

«Ми вже вп’яте приїжджаємо і намагаємося зрозуміти, як ви творите диво. Ваш контрнаступ йде вдало. Харків – це місто-герой, місто-легенда», – наголосив віце-спікер Сейму Литовської Республіки.

Також у ході візиту представники Литви планують відвідати деокуповані населені пункти Харківської області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
усі думки
ТОП-новини
8 Жовтня 2022 09:25
269

Рух Кримським мостом практично неможливий, готується поромна переправа
8 Жовтня 2022 13:47
46

Паніка та черги: у Криму ввели обмеження на купівлю продуктів і пального
8 Жовтня 2022 12:12
147

Через нічний обстріл Харкова зруйновані офісні і житлові приміщення
8 Жовтня 2022 07:35
233

ЗСУ знищили чергову понтонну переправу – Генштаб
8 Жовтня 2022 07:19
411

Вибух на Кримському мості, рух припинено
Останні новини
усі новини