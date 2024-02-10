Місто готове надати житло усім, хто цієї ночі опинився без даху над головою – мер Харкова

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинуло семеро людей, серед яких троє – діти: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років. Є інформація про трьох поранених. 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Місто готове надати житло усім, хто внаслідок терористичної атаки росії опинився без даху над головою. Також постраждалим надається уся необхідна допомога. На місці удару працюють усі відповідні комунальні служби – розбирають завали на згарищі”, – написав він у соцмережі.