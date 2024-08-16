Місцевий мешканець знайшов на Волині листівки часів Другої світової війни в “агітаційному снаряді”  

Місцевий мешканець Волині передав 10 агітаційних листівок часів Другої Світової війни, які знайшов біля села Дубове в так званому “агітаційному снаряді”.

Про це повідомили на сторінці музею.

“Під час німецько-радянської війни використовувалися такі засоби пропаганди і агітації як політичний плакат, газетна карикатура та агітаційні листівки. Німецька пропаганда мала на меті знизити бойовий дух радянської армії, деморалізувати противника, змусити відмовитися від продовження збройної боротьби і схилити до здачі в полон. У розташування радянських військових частин закидалися агітаційні листівки, які служили і “перепусткою” в полон. У пропаганді, яку використовувала німецька нацистська партія в роки, що передували та під час диктатури Адольфа Гітлера в Німеччині з 1933 по 1945 роки досить поширеними були агітаційні снаряди. Це такі спеціальні артилерійські снаряди, що застосовувалися для доставки та розкидання агітаційної літератури ( листівок, перепусток тощо) у розташуванні противника у прифронтовій смузі”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місцевий мешканець Андрій поблизу села Дубове на Ковельщині в “агітаційному снаряді” знайшов 10 листівок розмірами 14*9 см, які були згорнуті у рулон і передав їх у Ковельський історичний музей.

“Це німецькі листівки, які агітували радянських солдат Червоної армії здатися у полон. На них зазначено “Пропуск для необмеженої кількості людей”. До агітаційної листівки кріпився спеціальний купон з текстом двома мовами (німецькою та російською). Цей купон треба було пред’явити військовим ворожої армії. Листівка відігравала роль “перепустки” через лінію фронту. В РОА підкреслили: аби здатися в полон, можна показати хоч одну-єдину листівку на цілий підрозділ: “Пропуск — Passierschein. Пропуск дійсний для необмеженої кількості командирів, бійців та політпрацівників РСЧА (Робітничо-селянської Червоної Армії), які переходять на бік Німецьких Збройних Сил, їхніх союзників, Руської Визвольної Армії та українських, кавказьких, козачих, туркестанських та татарських визвольних загонів. Dieser Passierschein gilt fur alle Angehorigen der Sowjet-Armeе у перекладі означає “Ця перепустка дійсна для всіх військовослужбовців Радянської Армії”. А можна було й взагалі не показувати: достатньо підняти обидві руки та крикнути “Сталін капут!” або “БАГНЕТИ В ЗЕМЛЮ!”, – зазначили у музеї.

Дев’ять листівок з горизонтальним текстом і одна з вертикальним текстом і картинкою, на якій зображена карикатура на Сталіна.

“Листівки пожовклі і обгорілі. Також, ймовірно через доступ вологи, папір зотлів й розсипається в порох. Проте тексти російською мовою розбірливі і цілком читальні. Три листівки з текстом українсько мовою і закликами переходити на бік Третього Рейху. Пропагандистські технології завжди є невід’ємною частиною самої війни і мають на меті впливати на армію противника та населення окупованих територій”, – наголосили в історичному музеї.