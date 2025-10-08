Місцевих виборів в Україні у жовтні не буде: рішення парламенту

Верховна Рада ухвалила постанову №14301, якою підтвердила неможливість проведення місцевих виборів під час воєнного стану. Чинні ради та голови продовжать виконувати свої обов’язки до відновлення умов для безпечного голосування.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Простіше — місцевих виборів у жовтні 2025 році не буде. За — 308”, — написав нардеп.

Реклама

Реклама

Ключові положення постанови №14301