Місцевих виборів в Україні у жовтні не буде: рішення парламенту

Верховна Рада ухвалила постанову №14301, якою підтвердила неможливість проведення місцевих виборів під час воєнного стану. Чинні ради та голови продовжать виконувати свої обов’язки до відновлення умов для безпечного голосування.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.
“Простіше — місцевих виборів у жовтні 2025 році не буде. За — 308”, — написав нардеп.
Ключові положення постанови №14301
- Визнано неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану, оскільки не можна гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу.
- Відповідальність за неможливість виборів покладається на державу-агресора — Російську Федерацію.
- Підтверджено повноваження чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах, — вони залишаються на посадах до проведення нових виборів після війни.
- Наголошено на принципі безперервності влади — стабільна робота місцевого самоврядування необхідна для забезпечення порядку, оборони й життєдіяльності громад.
- Після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України.
- Заклик до міжнародної спільноти — підтримати безперервність місцевої влади в Україні під час агресії РФ.