Федоров заявив, що проведення онлайн-виборів в Україні наразі неможливе

В Україні наразі не проводиться жодної роботи з підготовки або впровадження онлайн-виборів, а сама ідея повністю цифрового голосування потребує складної підготовки, законодавчих змін і високого рівня суспільної довіри. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, питання онлайн-виборів є надзвичайно чутливим, особливо в умовах повномасштабної війни та постійних кібератак з боку Росії. Федоров наголосив, що вибори завжди пов’язані з довірою — як до результатів, так і до органів, які організовують і контролюють процес.

Міністр пояснив, що нині в Україні немає жодних законних підстав для проведення виборів через інтернет. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни до законодавства, а Центральна виборча комісія — прийняти окреме рішення. Крім того, жодна державна установа не зверталася до Мінцифри з проханням готувати або розробляти механізм онлайн-голосування.

Федоров підкреслив, що в умовах війни значно зростають ризики впливу на виборчий процес, зокрема інформаційного та кібернетичного, тому питання онлайн-виборів не можна розглядати лише з технічного боку. За його словами, українці довіряють не стільки технологіям, скільки тим, хто організовує процес, і загальній політичній ситуації в країні.

Він зазначив, що у разі ухвалення рішення рухатися в напрямку онлайн-виборів держава має спочатку провести масштабне дослідження та залучити міжнародний досвід, зокрема Естонії, яка є єдиною країною у світі з успішною практикою онлайн-голосування. Серед ключових викликів міністр назвав участь українців за кордоном, голосування жителів окупованих територій, захист реєстру виборців, верифікацію особи та збереження таємниці голосування.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів. На цьому тлі у Верховній Раді 22 грудня створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану, а також розпочали роботу над відповідним законопроєктом.