Кримінал

Мін’юст почав процес конфіскації активів Медведчука та Марченко
5 Липня 2024 20:00
Медведчук
Екснардеп-зрадник Віктор Медведчук / Фото: УНІАН

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Мінʼюст просить стягнути в подружжя:

  • 24 авто, літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427 та судно “Романс 1”;
  • понад 20 об’єктів нерухомості;
  • корпоративні права 22 юросіб (обленерго, телеканали тощо);
  • майнові права на 8 торговельних марок;
  • 1,9 млн грн;
  • більш як 1000 одиниць історико-культурних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, вагон-ресторан з меблями).

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