Політика

Мінус один: Надєждіна не зареєстрували кандидатом у президенти Росії

8 Лютого 2024 15:13
читать на русском →
росія, вибори
Борис Надєждін / ЗМІ РФ

Центрвиборчком Росії відмовив Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти на майбутніх псевдовиборах у РФ, пояснивши своє рішення великою кількістю браку в підписах, зданих за кандидата

Про це повідомило російське державне пропагандистське агентство ТАСС, а також тг-канал “Агентство новостей“, передає Еспресо.

У відмові ЦВК послалася на високий відсоток (понад 15% із перевірених 60 000) недійсних підписів на підтримку висування Надєждіна. У Центрвиборчкомі забракували 9147 підписів. Серед виявлених помилок назвали: 858 недійсних, за даними МВС, підписів, із них 11 – від померлих людей. 1767 підписів забракували тому, що збирача не було у списку збирачів, ще 995 – оскільки дані збирача відрізнялися від даних у списку, 123 – через те, що від імені збирача папери заповнювала інша людина. У ЦВК повідомили, що представники Надєждіна не були присутні під час перевірки підписів, хоча мали на це право.

На засіданні Надєждін просив перенести його реєстрацію на 10 лютого, але ЦВК відмовила. Кандидат обіцяв, що в разі відмови оскаржуватиме рішення ЦВК у верховному суді. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Лютого 2024 17:00

Нацбанк планує ввести обмеження карткових переказів і запровадити граничні ліміти переказу готівки через термінали
8 Лютого 2024 16:36

Переможниці національного відбору Alyona Alyona та Jerry Heil офіційно стали представницями України на Євробаченні-2024
8 Лютого 2024 16:05

Шольц звернувся до ЄС і США із закликом активізувати зусилля з надання допомоги Україні
8 Лютого 2024 15:13

Мінус один: Надєждіна не зареєстрували кандидатом у президенти Росії
8 Лютого 2024 12:33

Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки