Мінус один: Надєждіна не зареєстрували кандидатом у президенти Росії

Центрвиборчком Росії відмовив Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти на майбутніх псевдовиборах у РФ, пояснивши своє рішення великою кількістю браку в підписах, зданих за кандидата

Про це повідомило російське державне пропагандистське агентство ТАСС, а також тг-канал “Агентство новостей“, передає Еспресо.

У відмові ЦВК послалася на високий відсоток (понад 15% із перевірених 60 000) недійсних підписів на підтримку висування Надєждіна. У Центрвиборчкомі забракували 9147 підписів. Серед виявлених помилок назвали: 858 недійсних, за даними МВС, підписів, із них 11 – від померлих людей. 1767 підписів забракували тому, що збирача не було у списку збирачів, ще 995 – оскільки дані збирача відрізнялися від даних у списку, 123 – через те, що від імені збирача папери заповнювала інша людина. У ЦВК повідомили, що представники Надєждіна не були присутні під час перевірки підписів, хоча мали на це право.

На засіданні Надєждін просив перенести його реєстрацію на 10 лютого, але ЦВК відмовила. Кандидат обіцяв, що в разі відмови оскаржуватиме рішення ЦВК у верховному суді.