Мінус чотири “сушки” за добу: У мережу виклали відео знищення російських літаків

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення російських літаків 24 вересня. У зведенні Генштабу повідомляється про “мінус чотири” ворожих літака за добу.
“Горить-палає техніка ворожа!” pic.twitter.com/rE0xS6sA4Z— Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 25, 2022
“Бездоганна робота підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 24 вересня 2022 року!
Підтверджено знищення щонайменше чотирьох літаків окупантів”, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
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