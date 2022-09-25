Суспільство

Мінус чотири “сушки” за добу: У мережу виклали відео знищення російських літаків

25 Вересня 2022 10:58
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війна

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення російських літаків 24 вересня. У зведенні Генштабу повідомляється про “мінус чотири” ворожих літака за добу.

“Бездоганна робота підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 24 вересня 2022 року!
Підтверджено знищення щонайменше чотирьох літаків окупантів”, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.


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