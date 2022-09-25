Суспільство

Мінус чотири “сушки” за добу: У мережу виклали відео знищення російських літаків Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення російських літаків 24 вересня. У зведенні Генштабу повідомляється про “мінус чотири” ворожих літака за добу. “Горить-палає техніка ворожа!” pic.twitter.com/rE0xS6sA4Z — Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 25, 2022 “Бездоганна робота підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 24 вересня 2022 року!

Підтверджено знищення щонайменше чотирьох літаків окупантів”, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. Поділитися:



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