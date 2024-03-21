Суспільство

Мінус 750 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати РФ за добу

21 Березня 2024 08:43
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війна
Російські окупаційні війська / Фото: Getty Images

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу 24 лютого становлять близько 433 840 військовослужбовців.

За добу російське військо втратило 750 солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6832 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,
  • артилерійських систем – 10740 (+26) од,
  • РСЗВ – 1018 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 721 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).

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