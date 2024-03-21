Мінус 750 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу 24 лютого становлять близько 433 840 військовослужбовців.
За добу російське військо втратило 750 солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6832 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,
- артилерійських систем – 10740 (+26) од,
- РСЗВ – 1018 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 721 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).