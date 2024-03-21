Суспільство

Мінус 750 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати РФ за добу Російські окупаційні війська / Фото: Getty Images Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу 24 лютого становлять близько 433 840 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 750 солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ. З техніки росіяни втратили: танків ‒ 6832 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,

артилерійських систем – 10740 (+26) од,

РСЗВ – 1018 (+1) од,

засоби ППО ‒ 721 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 1741 (+3).



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