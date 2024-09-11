Економіка

Міносвіти підписало угоду зі Світовим банком, що відкриє фінансування на $415 млн
11 Вересня 2024 19:49
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школа, освіта
Міністр освіти України Оксен Лісовий / Фото: Міносвіти

Міносвіти, Мінфін та Світовий банк підписали угоди щодо реалізації програми LEARN, яка розрахована на три роки з загальним фінансуванням у 415 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Програма LEARN отримуватиме фінансування через новий для України інструмент — “Програма кредитування, пов’язана з результатами” (Program-for-Results, PforR). Для її реалізації Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть позику на суму 235 млн доларів США, а Міжнародна асоціація розвитку — кредит розміром 150 млн доларів США. Інвестиційна частина програми забезпечуватиметься коштом гранту Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України в розмірі 30 млн доларів США.

“Грантові кошти будуть спрямовані на флагманську реформу шкільної освіти в Україні — Нова українська школа. Грантові кошти підтримають пілотування НУШ у 8–9 класах базової школи та в 10–12 класах старшої профільної школи. Окрім цього, фінансування буде спрямовано на підсилення управлінських спроможностей МОН для реалізації реформи “Нова українська школа”, – повідомили МОН.


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