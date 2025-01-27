Міносвіти не розглядає можливості приватизації Києво-Могилянської академії

Міністерство освіти і науки України спростувало можливість приватизації Києво-Могилянської академії, наголосивши, що це не відповідає чинному законодавству.

Заступник міністра Михайло Винницький повідомив, що наразі зміни до законів, які могли б дозволити приватизацію, не розглядаються.

За його словами, держава як засновник закладу освіти гарантує його автономію та підтримує розвиток усіх державних університетів.

“Міністерство освіти й науки України не продає державні університети”, — підкреслив він.

На початку року президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов запропонував викупити Києво-Могилянську академію, стверджуючи, що її утримання державою приносить збитки. Милованов оцінив вартість університету в 10-50 млн доларів і пообіцяв організувати збір коштів на його купівлю.