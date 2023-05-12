Міноборони замовить “Оплоти” для ЗСУ – Резніков

Міністерство оборони замовить українські танки «Оплот» для Збройних сил України, повідомив під час візиту до Харківської області очільник відомства Олексій Резніков.

Як повідомила пресслужба Міноборони, в ході робочого візиту міністр провів тестування танку «Оплот».

«Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць… Ухвалене рішення, що МОУ замовить в «Укроборонпрому» для українського війська «Оплоти», — сказав міністр.

Подробиць, щодо того, про скільки одиниць техніки йдеться, чи термінів поставки танків Резніков не навів.