Суспільство

Міноборони закупилj 4000 дронів DJI Mavic для ЗСУ

22 Квітня 2024 21:38
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міноборони
Ілюстративне фото / Суспільне

‭”Агенція оборонних закупівель” Міноборони України придбала 4000 дронів DJI Mavic для ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, загальна сума контрактів становить 575,2 млн грн.

За словами директорки Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової, на деяких торгах змагались по шість-сім учасників, які знижували ціну під час аукціону. Зрештою, Агенція придбала дрони за “рекордно низькі для держави ціни”.

Середні ціни одного безпілотника склали 126,9 тис. грн (DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм) та 194,2 тис. грн (DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм).

“Перші партії закуплених дронів уже поставлені у військові частини”, – додали у МО.


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