Міноборони закликає припинити поширювати відео вбивства українського захисника

Міністерство оборони закликає припинити поширювати відео вбивства українського воїна російськими окупантами. В МОУ також просять утриматись від припущень щодо особи загиблого.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Ми робимо все, щоб упізнати загиблого. Всім нам важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.

Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його.

Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. Тепер, коли вже всі побачили – це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд”, – написала вона у Telegram.

За словами Маляр, від перших хвилин появи відео страти українського військового всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців.

Заступниця міністра додала, що вночі в МОУ разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались.

На думку Маляр, ворог хоче залякати українців: “Хоче зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь – нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору”.