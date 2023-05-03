Суспільство

Міноборони: ​​”З початку війни не було знищено жодної системи HIMARS”

3 Травня 2023 15:56
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himars

Міноборони України показало, як зберігає американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, а також повідомило, що досі не було знищено жодної установки.

“Російський солдате, мене звати капітан HIMARS, і я тримаю своє слово. Я не б’ю по казармах тих секторів, звідки я отримую координати бронетехніки і складів боєприпасів.

Тобі продовжують брехати, що HIMARS практично не залишилося. Подивися, в яких умовах ми їх зберігаємо. Це військові об’єкти, побудовані ще в Радянському Союзі. Їм не страшні навіть ядерні удари. Спочатку війни не було знищено жодної системи HIMARS.

Російський солдате, продовжуй надсилати мені координати цілей і тоді смерть не обрушиться на тебе з неба”.


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