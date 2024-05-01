Суспільство

Міноборони відкрили вже 19 Центрів рекрутингу української армії

1 Травня 2024 15:35
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мобілізація
Центр рекрутингу української армії / Фото: Міноборони

Сьогодні в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії. Це вже 19-й центр рекрутингу, відкритий в Україні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

“1 травня в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії. Місцезнаходження: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу). Час роботи центру: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю до 13:00”, – йдеться у повідомленні.

Калмикова нагадала, що у центрах рекрутингу не роздають повістки, їхня функція суто інформативна.


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