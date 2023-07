Міноборони Великої Британії оприлюднило відео тренувань українських артилеристів

Британське міноборони показало тренування українських артилеристів-новобранців на 155-мм САУ АС90.

“Програма [підготовки] є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією”, – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

💥 Ukrainian artillery recruits have trained on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.



🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Wzs6eHxvYQ