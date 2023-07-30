Суспільство

Міноборони Великої Британії оприлюднило відео тренувань українських артилеристів

30 Липня 2023 12:08
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військові навчання

Британське міноборони показало тренування українських артилеристів-новобранців на 155-мм САУ АС90.

“Програма [підготовки] є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією”, – йдеться у повідомленні оборонного відомства.


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