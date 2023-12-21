Міноборони уточнило заяву Умєрова про “мобілізацію українців з-за кордону”

У Міністерстві оборони України заявили, що зараз на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону. Раніше про це сказав глава відомства Рустем Умєров, писали німецькі ЗМІ.

Речник Міноборони Ілларіон Павлюк у коментарі Бабелю та РБК-Україна уточнив його заяву.

«На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися [до війська], вони приїжджають в Україну й долучаються», — сказав він.

За словами Павлюка, Умєров загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до армії, а розмов про механізми призову немає.