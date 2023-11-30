Міноборони України збільшить виробництво боєприпасів та озброєння у кілька разів

Міністерство оборони України спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Міноборони у Telegram із посиланням на слова заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка

Згідно з повідомленням, головна увага приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони – від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК “Корал”).

За словами Гаврилюка, в затвердженому бюджеті на 2024 рік на закупівлю ракет і боєприпасів передбачено близько 175 мільярдів гривень.