Міноборони створює Центр реагування на кіберінциденти

У Міністерстві оборони з’явилася нова окрема структурна одиниця, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти.

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Повідомляється, що координуватиме діяльність нового Центру заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти”, – зазначила Черногоренко.

Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є: