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Міноборони створює Центр реагування на кіберінциденти
7 Жовтня 2024 15:21
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міноборони, хакер
Ілюстративне зображення на тему "кіберзахист" / Міноборони України

У Міністерстві оборони з’явилася нова окрема структурна одиниця, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти.

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Повідомляється, що координуватиме діяльність нового Центру заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти”, – зазначила Черногоренко.

Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:

  • Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків
  • Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони
  • Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози
  • Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань
  • Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки
  • Співпраця із НАТО та іншими суб’єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.

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