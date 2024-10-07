Міноборони створює Центр реагування на кіберінциденти

У Міністерстві оборони з’явилася нова окрема структурна одиниця, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти.
Про це інформує пресслужба оборонного відомства.
Повідомляється, що координуватиме діяльність нового Центру заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
“Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти”, – зазначила Черногоренко.
Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:
- Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків
- Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони
- Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози
- Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань
- Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки
- Співпраця із НАТО та іншими суб’єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.