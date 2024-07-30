Суспільство

Міноборони створює базу недобросовісних іноземних постачальників
30 Липня 2024 19:05
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Міністерство оборони розробило наказ про створення та ведення Переліку недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Новий механізм дозволить ефективно моніторити та аналізувати інформацію про іноземних контрагентів, які не виконали своїх договірних зобов’язань щодо забезпечення потреб ЗСУ”, – пояснив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

За його словами, дані про недобросовісних іноземних контрагентів будуть доступні міжнародним партнерам, на території яких зареєстровані та здійснюють свою діяльність ці контрагенти.

Також створення Переліку спрямоване на підвищення прозорості та відповідальності у процесі закупівель для Збройних Сил України.

Іноземний контрагент визнається недобросовісним, якщо щодо нього існує судове чи арбітражне рішення, яке набрало законної сили й не виконане добровільно. Виключення з Переліку можливе у разі виконання контрагентом рішення суду чи арбітражу.

Ведення Переліку та його використання під час укладання державних контрактів покладено на Департамент політики закупівель Мініоборони.


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