Суспільство

Міноборони створило департамент для стандартизації турнікетів та бойових аптечок

13 Жовтня 2023 19:43
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армія

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення у відомстві медичного департаменту. Серед іншого, це дозволить провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок українських воїнів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в етері телемаратону.

Вона пояснила, що новий медичний департамент дозволить міністерству здійснювати регуляторну функцію.

Зараз у Збройних силах України є затверджений перелік складових бойової аптечки, проте немає процедури й технічних засобів для того, щоб визначати їхню якість.

Після впровадження стандартизації аптечки й турнікети, які надійшли у військові частини від держави, перевірять. Ті аптечки, які не відповідають стандартам, вилучать і замінять на якісні.

Також відомство опрацьовує із західними партнерами можливість швидкого підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні.


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