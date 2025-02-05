Міноборони розширює закупівлі безпілотних наземних комплексів для ЗСУ

Міністерство оборони України збільшує обсяги закупівель і вдосконалює забезпечення підрозділів Збройних Сил безпілотними наземними комплексами (БпНК). Це рішення ухвалено за підсумками випробувань, які тривали з літа 2024 року за підтримки Головного управління оборонних інновацій Міноборони у співпраці з Управлінням інноваційної діяльності ЗСУ.

Безпілотні наземні комплекси вже продемонстрували свою ефективність у виконанні різноманітних бойових завдань: логістичного та інженерно-технічного забезпечення, вогневого ураження противника, евакуації поранених із поля бою.

Роботизовані підрозділи для української армії

«З початку повномасштабного вторгнення багато бригад використовували роботизовані системи в бою. На основі цього досвіду ми визначили ключові пріоритети й тепер переходимо до системного впровадження цих технологій. Наша мета – створити повноцінні роботизовані підрозділи, які посилять бойові бригади, підвищать їхню ефективність і, головне, збережуть життя українських воїнів», – заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міноборони залучає до цієї ініціативи вітчизняних розробників безпілотних платформ і програмного забезпечення, які оперативно адаптують свої рішення до умов сучасної війни. На основі випробувань вже розгортаються перші підрозділи БпНК у складі бойових бригад на передовій.

Переваги безпілотних наземних комплексів

За словами першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, роботизовані системи здатні докорінно змінити підхід до ведення бойових дій. Вони:

знижують ризики для особового складу завдяки дистанційному керуванню;

мають високу швидкість, маневреність і вантажопідйомність;

є менш помітними для ворога через компактні розміри;

можуть оснащуватися бойовими модулями, інженерними інструментами та засобами РЕБ.

Генеральний штаб ЗСУ разом з Управлінням інноваційної діяльності вже розробив організаційно-штатну структуру підрозділів БпНК, а також визначив типи озброєння та обладнання, які будуть апробовані в бойових умовах.

Стандартизація та підготовка фахівців

«Щоб максимально реалізувати потенціал цих технологій, ми розбудовуємо не лише виробничі потужності, а й систему підготовки особового складу. Експлуатанти БпНК повинні не лише керувати технікою, а й планувати маршрути, налагоджувати систему зв’язку та інтеграції з іншими підрозділами. Це комплексна реформа, що робить українську армію технологічно передовою», – наголосив Рустем Умєров.

Заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко додав, що впровадження БпНК потребує не лише технічних рішень, а й нових підходів до бойового застосування. Тому значні зусилля зосереджені на стандартизації формування таких підрозділів і розробці тактики їхнього використання у складі ЗСУ.

Українська армія продовжує перехід до сучасних бойових технологій, а впровадження безпілотних наземних комплексів стане ще одним кроком до підвищення її ефективності та збереження життів військових.