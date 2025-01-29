Суспільство

Міноборони розпочало власне виробництво FPV-дронів
29 Січня 2025 15:13
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FPV-дрон воїнів артилерійського дивізіону 23 бригади / Фото: 23 окрема механізована бригада ЗСУ
FPV-дрон воїнів артилерійського дивізіону 23 бригади / Фото: 23 окрема механізована бригада ЗСУ

Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво FPV-дронів на базі одного з державних підприємств.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

“У рамках пілотного проєкту, що стартував у грудні минулого року під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій МОУ, держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони. В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони”, – йдеться у повідомленні.

Після налагодження технологій та масштабування виробництва державне підприємство зможе самостійно брати участь у тендерах Агентства оборонних закупівель та інших замовників.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що інтеграція держави у виробничі процеси дала змогу отримати чітке уявлення про собівартість дронів і конкурентні переваги.

Також у Міноборони розробили дорожню карту для організації подібних виробництв разом з іншими розробниками безпілотників, що дозволить значно збільшити обсяги випуску дронів у майбутньому.


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