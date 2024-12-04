Міноборони РФ випадково розкрило дані про зниклих безвісти на війні

Заступник міністра оборони (племінниця Путіна Ганна Цівільова) заявила, що в Міноборони надійшло 48 тисяч заявок на ДНК-тести для пошуку зниклих безвісти на війні.

На це висловлювання звернув увагу підписник телеграм-каналу Astra, який зберіг і надіслав журналістам запис трансляції заходу.

На опублікованому в ЗМІ фрагменті Цивільова серед іншого говорить: “Я вже сказала, у родичів ДНК ми беремо, вони здають безкоштовно. У них приймає це МВС і вносить у свою базу, всіх родичів, які до нас звернулися. Я вже сказала, 48 тисяч”.

Після цих слів голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картополов попросив присутніх ніде не називати цю цифру, оскільки це “закрита інформація”.

На це Цивільова відповіла, що назвала саме кількість звернень родичів, а не статистику зниклих безвісти.

Як зазначає Astra, журналісти раніше отримували скарги на те, що безоплатно здати ДНК-тести можуть тільки родичі військових, офіційно визнаних зниклими безвісти. Але така практика діє не у всіх регіонах РФ.