Суспільство

Міноборони РФ випадково розкрило дані про зниклих безвісти на війні
4 Грудня 2024 17:21
читать на русском →

Заступник міністра оборони (племінниця Путіна Ганна Цівільова) заявила, що в Міноборони надійшло 48 тисяч заявок на ДНК-тести для пошуку зниклих безвісти на війні.

На це висловлювання звернув увагу підписник телеграм-каналу Astra, який зберіг і надіслав журналістам запис трансляції заходу.

На опублікованому в ЗМІ фрагменті Цивільова серед іншого говорить: “Я вже сказала, у родичів ДНК ми беремо, вони здають безкоштовно. У них приймає це МВС і вносить у свою базу, всіх родичів, які до нас звернулися. Я вже сказала, 48 тисяч”.

Після цих слів голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картополов попросив присутніх ніде не називати цю цифру, оскільки це “закрита інформація”.

На це Цивільова відповіла, що назвала саме кількість звернень родичів, а не статистику зниклих безвісти.

Як зазначає Astra, журналісти раніше отримували скарги на те, що безоплатно здати ДНК-тести можуть тільки родичі військових, офіційно визнаних зниклими безвісти. Але така практика діє не у всіх регіонах РФ.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Грудня 2024 15:55

Блінкен закликав Україну ухвалити “непрості рішення” щодо мобілізації
4 Грудня 2024 17:03

​Кримінальний авторитет часів Януковича “Армен Горлівський” отримав підозру
4 Грудня 2024 15:04

У Харкові протестували нову децентралізовану систему оповіщення
4 Грудня 2024 14:26

Україна скликає екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ через агресію Росії
4 Грудня 2024 13:30

Стратегічна мета України – вступ до НАТО – Сибіга
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки