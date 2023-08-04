Суспільство

Міноборони РФ повідомило, що Шойгу нібито в Україні

4 Серпня 2023 09:54
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шойгу, україна

Російське Міноборони опублікувало відео нібито візиту свого глави Сергія Шойгу в зону бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Міноборони РФ в Telegram.

“Міністр оборони РФ перевірив передовий пункт управління угруповання військ “Центр” у зоні проведення спецоперації (так росіяни називають війну проти України − ред.)” 

Повідомляється, що він заслухав доповіді командувача угруповання генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, а також командирів і офіцерів штабу щодо поточної ситуації та подякував командуванню й особовому складу угруповання військ “за ведення успішних наступальних дій на Красно-Лиманському напрямку та захоплення більш вигідних позицій”. 

Також наголошується, що Шойгу показали нібито “одну з багатьох захоплених у бою у противника одиниць бронетехніки” − шведську бойову машину піхоти CV-90.

Повідомляється, що Мордвічев заявив Шойгу, що західна техніка, яку поставляють Києву, нібито має багато “недоліків” − у ній нібито немає комплектів запасних частин, інструментів і додаткового приладдя, крім того вона нібито має низький темп стрільби. Також за словами окупанта, у неї нібито відсутній комплекс керованого озброєння і низька живучість через високий силует.

З опублікованого відео незрозуміло, де саме перебував Шойгу.


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