Суспільство

Міноборони рф показало знищення танків. Як виявилося, окупанти влучили у комбайн

7 Червня 2023 07:40
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пропаганда

Російське Міноборони 6 червня опублікувало відео, де, як стверджують росіяни, вони «знищують іноземну бронетехніку, зокрема танки Leopard». Як виявилося, на кадрах були не танки, а комбайн.

Пропагандисти навіть припустили, що у «знищенні бронетехніки ЗСУ» російські війська залучили протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) «Вихор».

Втім, OSINT-спільнота заявила, що техніка, яку показали на відео, насправді є сільськогосподарською. Як стверджують розслідувачі, окупанти за допомогою ПТРК вертольота Ка-52 обстріляли обприскувач і комбайн.


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