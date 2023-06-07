Міноборони рф показало знищення танків. Як виявилося, окупанти влучили у комбайн

Російське Міноборони 6 червня опублікувало відео, де, як стверджують росіяни, вони «знищують іноземну бронетехніку, зокрема танки Leopard». Як виявилося, на кадрах були не танки, а комбайн.

Минобороны РФ показало "видео уничтожения танков Leopard". При ближайшем рассмотрении они оказались комбайнами pic.twitter.com/IEgdPGvfJ3 — Грани.Ру (@GraniTweet) June 6, 2023

Пропагандисти навіть припустили, що у «знищенні бронетехніки ЗСУ» російські війська залучили протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) «Вихор».

Втім, OSINT-спільнота заявила, що техніка, яку показали на відео, насправді є сільськогосподарською. Як стверджують розслідувачі, окупанти за допомогою ПТРК вертольота Ка-52 обстріляли обприскувач і комбайн.