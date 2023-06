Міноборони рф показало знищення танків. Як виявилося, окупанти влучили у комбайн

Російське Міноборони 6 червня опублікувало відео, де, як стверджують росіяни, вони «знищують іноземну бронетехніку, зокрема танки Leopard». Як виявилося, на кадрах були не танки, а комбайн.

Пропагандисти навіть припустили, що у «знищенні бронетехніки ЗСУ» російські війська залучили протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) «Вихор».

Втім, OSINT-спільнота заявила, що техніка, яку показали на відео, насправді є сільськогосподарською. Як стверджують розслідувачі, окупанти за допомогою ПТРК вертольота Ка-52 обстріляли обприскувач і комбайн.

#Ukraine:The 🇷🇺MoD claimed the destruction of Ukrainian Leopard 2 tanks during the recent counter-offensive- hitting a new level of cope.



The vehicles targeted by ATGM from Ka-52 not only don't resemble tanks but are in fact innocent agricultural equipment- a sprayer & combines. pic.twitter.com/a33ZJJcZgt