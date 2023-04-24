Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотниками у Севастополі

У ніч проти понеділка Україна намагалася атакувати пункт базування Чорноморського флоту в Севастополі безекіпажними катерами, заявили в російському міністерстві оборони.
Атака відбулася близько 3.30.
“Силами протипідводно-диверсійного забезпечення на підході до Севастопольської бухти всі безекіпажні катери противника було знищено. Втрат немає”, – сказав офіційний представник МО Ігор Конашенков.
Раніше призначений Росією губернатор анексованого Севастополя Михайло Розвозжаєв повідомив, що вибухи знищених безпілотників повибивали шибки в чотирьох житлових будинках.
Українська сторона повідомлення про атаку морських дронів поки не коментувала.