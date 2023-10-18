Міноборони прийняло на озброєння три модифікації танків “Leopard”

Міністерство оборони України прийняло на озброєння для Збройних сил танки німецького виробництва Leopard трьох модифікацій. Йдеться про “Леопарди” 2А6, 2А5 і 1А5″.

Про це повідомляє Міноборони України.

Накази про ухвалення цих танків на озброєння українських Збройних сил підписав міністр оборони Рустем Умєров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5 були отримані Україною від західних партнерів у рамках військової та оборонної допомоги.

У Міноборони зазначили, що “Леопарди” ефективно зарекомендували себе у боях.

“Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю”, – йдеться у заяві оборонного відомства.

Також у Міноборони звернули увагу, що танки “Leopard” модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.